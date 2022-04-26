Волонтери розшукують власників дорогоцінностей, які виявили в гуманітарній допомозі з Італії

Волонтери розшукують власників дорогоцінностей, які знайшли в гуманітарній допомозі. Їх виявили волонтери Держспецзв’язку, коли розбирали партію гуманітарної допомоги, яка надійшла з Італії. Прикраси були замотані у речі.

«Оскільки Волонтерський хаб Держспецзвʼязку збирає оснащення, речі та продовольство для військових та громадян, які постраждали через війну, ми дійшли до висновку, що цінні речі могли потрапити до нас випадково. І ми були б раді повернути їх власникам, для яких вони важать набагато більше, адже нагадують про певні події в їхньому житті», – повідомили у Держспецзв’язку.

У повідомленні не вказують, скільки саме речей виявили.

Тож просять усіх, хто має друзів чи родичів в Італії, передати їм цю інформацію та поширити її на сторінках у соціальних мережах та на місцевих пабліках. Можливо, це допоможе відшукати власника дорогоцінностей та повернути їх.

Якщо власники знайдуться, їх просять сконтактувати з Волонтерським хабом за номерами +380976106689, +30638526249 (доступні WhatsApp та Viber), +380669244636 або на електронну пошту hub.dsszzi@gmail.com