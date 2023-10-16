Мобілізація в Росії не припинялася, щомісяця на війну з Україною мобілізують десятки тисяч людей. Водночас влада Росії боїться офіційно оголошувати масову мобілізацію через побоювання протестів, повідомив представник ГУР Андрій Юсов, інформує «Укрінформ».

«Машину готують до нових хвиль мобілізації. Юридично законодавство та повноваження репресивних органів збільшуються таким чином, щоб у будь-який момент несподіване оголошення рішення про нову хвилю мобілізації не могло зустрітися з відчутним опором», – сказав представник ГУР.

Він зазначив, що як би диктатура не ставилася до громадського бунту, але у Кремлі його бояться, так само як самі росіяни бояться самої мобілізації.

«Бояться, що забиратимуть людей з вулиці. Так зараз роблять на окупованих територіях України. Зокрема, на Донбасі», – заявив Юсов.

Нагадаємо, що Росія завершила підготовку до відкритої масової мобілізації, але найближчим часом її очікувати не варто.