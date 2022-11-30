Останнім часом обміни відбуваються з достатньо високою інтенсивністю

Священиків УПЦ МП можна було б обміняти на українських солдатів, якби така пропозиція була. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов у коментарі «24 каналу».

За його словами, росіян при обмінах найбільше цікавлять офіцери, люди зі специфічними знаннями та навичками, представники спеціальних військових професій.

Оскільки по всій Україні відбуваються обшуки в об'єктах УПЦ МП, Юсова запитали, чи можна затриманих колаборантів долучити до обмінного фонду.

Представник ГУР не став відповідати прямо, але не виключив використання будь-якої можливості для обміну.

«На прикладі великого обміну і долі Віктора Медведчука Україна показала, що готова демонструвати найбільш креативні підходи, щоб повертати своїх громадян додому. Найменші можливості, які для цього будуть з'являтися – і формальні й неформальні, і публічні й непублічні, і відкриті й закриті – ми точно будемо використовувати», – сказав Юсов.

Юсов також нагадав, що вже 1286 українських військових вдалося обміняти з початку повномасштабної війни. Останнім часом обміни відбуваються з достатньо високою інтенсивністю. За минулий тиждень протягом 4 днів відбулося 3 обміни – майже 100 українців повернулися додому з ворожого полону.