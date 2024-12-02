Під час тисняви на футбольному полі загинули 56 людей

У понеділок, 2 грудня, у західноафриканській країні Гвінея під час футбольного матчу сталася тиснява, внаслідок якої загинуло пів сотні вболівальників. Про це повідомило CNN із посиланням на місцеву владу.

Футбольний матч між командами «Лабе» та «Нзерекоре», організований правлячою військовою хунтою Гвінеї на підтримку кандидатури Мамаді Думбуя, відбувся 2 грудня у місті Нзерекоре. Місцеві ЗМІ повідомили, що через серію суддівських рішень почалася тиснява та сутички між вболівальниками та охороною.

На відео, оприлюднених у соцмережах, видно, як люди намагаються вийти з переповненого стадіону, серед натовпу відбувається тиснява та паніка.

«Уряд стежить за розвитком ситуації та знову закликає до спокою, щоб лікарняні служби не заважали надавати першу допомогу постраждалим», – заявив прем’єр-міністр Гвінеї Бах Урі.

Внаслідок тисняви на стадіоні загинули 56 людей. Кількість постраждалих не уточнюється.

До слова, 2 грудня сутички між футбольними фанатами сталися і в Німечині – у Тюрингії після матчу вболівальники почали битися одне між одним – внаслідок цього постраждало щонайменше 79 осіб – 10 з них були правоохоронцями, а ще п’ять – стюардами матчу.