Фермерка обманом використовувала працю людей, що втратили дім

Правоохоронці викрили жительку Харківщини, яку підозрюють у торгівлі внутрішньо переміщеними людьми. Фермерка обіцяла гідні умови праці, а потім примушувала людей жити в сараї та працювати за їжу, повідомили у пресслужбі поліції Харківської області в п’ятницю, 16 серпня.

За даними поліції, зловмисниця підшукувала людей, які через повномасштабне вторгнення залишилися бездомними. Для цього вона їздила по залізничних, автомобільних вокзалах та ринках Харківської області, де шукала людей у скрутному становищі.

«Завербовані особи, які через військову агресію Російської Федерації були вимушені залишити свої домівки та не мали засобів для існування, легко погоджувались на пропозицію зловмисниці. Вона обіцяла нормований робочий день, заробітну плату, гідні умови проживання та триразове харчування. Натомість потрапляючи до фермерського господарства, люди жили в умовах, що не відповідають санітарним нормам, їжі не вистачало для мінімальних потреб», – розповіли у поліції регіону.

Поліцейські провели обшуки та встановили трьох потерпілих, серед яких: 50-річна жінка та 59- та 56-річні чоловіки. Фермерці повідомили про підозру в торгівлі людьми (ч. 2 ст. 149 ККУ). Їй загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти років з можливою конфіскацією майна.

До слова, торік у листопаді поліцейські повідомили про підозру в трудовій експлуатації та торгівлі людьми 43-річному фермеру зі Стрийського району на Львівщині. За даними правоохоронців, фермер не оплачував роботу працівників, а лише забезпечив їх місцем для проживання в приміщенні ферми та частково продуктами. Cпіввласниця ферми відкидала усі звинувачення поліції та називала справу замовною.