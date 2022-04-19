Хмельницька військова адміністрація вирішила скасувати комендантську годину у зв'язку з Великоднем. Це стосується лише однієї ночі, з 23 на 24 квітня. Також з 23 квітня у області скасують заборону на продаж алкоголю.

Про нововведення повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій. За його словами, у ніч з 23 на 24 квітня на Хмельниччині не буде комендантської години у зв'язку з Великоднем. «Проте нагадую, свята мають пройти безпечно. Не нехтуйте сигналами тривоги», – закликав Сергій Гамалій.

Також він зазначив, що з 23 квітня у області скасовують заборону на продаж алкоголю. «З 23 квітня відміняється заборона на продаж алкоголю. Проте діятимуть окремі обмеження: дозволено продавати алкоголь в торгівельній мережі з 10.00 до 17.00, у закладах ресторанного господарства з 10.00 до 21:00», – зазначив він.

Зазначимо, що через Великдень тривалість комендантської години скоротять на Івано-Франківщині. У ніч з 22 на 23 квітня комендантська година триватиме з 23:00 до 6:00, а у ніч з 23 на 24 квітня – з 23:00 до 5:00.