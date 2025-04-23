На реконструкцію тролейбусного депо в Хмельницькому виділили 26 млн грн

Хмельницьке комунальне підприємство «Електротранс» оголосило тендер на реконструкцію частини будівлі головного корпусу депо на 100 машин, що на вулиці Тернопільській. Очікувана вартість робіт – 26 млн грн. Про це стало відомо з сайту Prozorro.

Згідно з умовами тендеру, загальна сума вартості модернізації депо становить 42,5 млн грн. Оголошений тндер на 26 млн грн передбачає лише частину робіт. Зокрема, за ці гроші виконають демонтажні роботи, проведуть ремонт покрівлі, а також зроблять заміну інженерних комунікацій – каналізацію, опалення та вентиляцію.

Зауважимо, що цей тендер – частина реалізації інвестиційного проєкту програми розвитку електротранспорту в місті. За даними програми на 2025 рік, загальна вартість проєкту складає понад 760 млн грн. Більша частина суми – це гроші міжнародних партнерів.

Як раніше інформував ZAXID.NET, 31 липня 2024 року Хмельницьке комунальне підприємство «Електротранс» підписало угоду про закупівлю 44 нових тролейбусів. Тоді переможцем тендеру стало обʼєднання товариств з обмеженою відповідальністю «Чернігівський автозавод» і «Політехносервіс», яке запропонувало виконати виготовити електротранспорт за 14 млн євро, тобто майже 620 млн грн.