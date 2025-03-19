Члени благодійної організації на Хмельниччині продавали гуманітарні авто

У Хмельницькому викрили групу псевдоволонтерів, які ввозили автомобілі під виглядом гуманітарної допомоги, а потім їх продавали. Загалом зловмисники встигли заробити завдяки незаконній схемі 1,2 млн грн. Про це повідомила 19 березня пресслужба поліції області.

За даними слідства, члени благодійної організації тимчасово реєстрували ввезені з-за кордону автомобілі на підконтрольні фонди як гуманітарну допомогу на потреби армії, а потім продавали їх від 5 500 до 6 500 доларів.

«Двох представників організації затримали під час продажу пʼяти автомобілів за майже 23 тис. доларів. Загалом ділки продали гуманітарних автівок на понад 1,2 млн грн», – повідомляють правоохоронці.

Під час санкціонованих обшуків у підозрюваних вилучили гроші, мобільні телефони, документи благодійної організації, ряд іноземних номерних знаків від транспортних засобів, ввезених з країн Євросоюзу, талони тимчасової реєстрації, декларації про визнання товарів гуманітарною допомогою, чорнові записи тощо.

Слідчі оголосили зловмисникам підозру за ч. 3 ст. 201-2 (незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги, вчинене організованою групою під час дії воєнного стану) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 5 до 7 років увʼязнення з конфіскацією майна.