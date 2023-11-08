В цьому році бригада планує облаштувати основу та навантажити її грунтами

У Хмельницькому розпочали будувати міст через Південний Буг від мікрорайону дальні Гречани до села Олешин. Будівництво 24-метрової переправи обійдеться в 113 млн грн, які виділяють з держбюджету.

Як розповів «Суспільному» начальник будівельної дільниці Андрій Дудка, нову переправу будують за європейською технологією.

«Довжина мосту над річкою 24 метри. Дві смуги по 3,5 метри, а також з обох сторін пішохідні доріжки і велодоріжки. У проекті буде збудоване освітлення, яке покриватиме всю ділянку дороги. На цей рік заплановано в нас влаштування основи з суміші, закриття обойми і навантаження її грунтами. В процесі виконання своєї роботи вона стабілізується, і ми будемо бачити тенденцію нестабільних грунтів, де в нас є просідання, там буде ущільнення. І потім вже будемо виправляти профіль самого насипу», – пояснив посадовець.

Фінансується проект з державної субвенції, його вартість – 113 млн грн. На цей рік заплановано витратити 32 млн грн і на наступний рік – 81 млн грн.

Такий вигляд мала стара аварійна переправа. Фото Суспільного

За словами старости села Олешин Валентини Базилюк, жителі села більше десяти років домагалися цього будівництва.

«Більше половини населення, яке дістається роботи, навчальних закладів, ідуть через цей міст. Ми тішимося тим, що будем мати міст, будем мати дорогу, і сподіваємося, що дорога закільцюється, і пуститься туди також маршрутне таксі», – зазначила Валентина Базилюк.

Здавати в експлуатацію міст планують влітку наступного року.