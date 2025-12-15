Цьогоріч зимові канікули у школах Хмельницького розпочнуться 22 грудня і триватимуть до 4 січня. Про це ZAXID.NET повідомила начальниця відділу загальної середньої освіти департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради Ірина Петричко.

Водночас у школах Хмельницької області дати зимового відпочинку різняться. Як пояснили ZAXID.NET в обласному департаменті освіти, кожен навчальний заклад самостійно визначає терміни канікул з урахуванням безпекової ситуації та структури навчального року.

Найпоширеніший графік – з 27 грудня до 11 січня. За таким розкладом канікули матимуть учні 153 шкіл області. Ще 127 закладів запланували відпочинок з 25 грудня до 11 січня, 86 шкіл – з 20 грудня до 4 січня, а 51 школа – з 24 грудня до 8 січня.

В окремих закладах канікули будуть довшими. Зокрема, в одній школі вони триватимуть з 1 до 30 січня, а ще у 12 – з 22 грудня до 26 січня. Найраніше зимові канікули розпочнуться 15 грудня – у дев’яти школах області.

Перед початком канікул у всіх закладах освіти проводять обов’язкові інструктажі з безпеки. Учням нагадують правила пожежної безпеки, дорожнього руху, алгоритм дій під час повітряної тривоги, а також застерігають щодо небезпеки перебування на кризі та біля водойм узимку.

Додамо, що цьогоріч Уряд затвердив терміни навчального року у закладах загальної середньої освіти. Освітній процес триватиме до 30 червня 2026 року. Це гранична дата завершення навчального року, проте фактичну дату завершення занять і початку канікул визначатиме кожна педагогічна рада окремо.