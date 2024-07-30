Причетним до злочину виявився львів'янин із трьома спільниками

У Хмельницькому правоохоронці викрили злочинну групу, яка під приводом лікування від залежностей утримувала 44 людей проти їхньої волі. Про це 30 липня повідомили в поліції області.

За даними правоохоронців, лівів’янин спільно з трьома спільниками заснував на території Хмельницької області псевдореабілітаційний центр із надання платних послуг з лікування та реабілітації хворих, які страждають від алкогольної, наркотичної, ігрової та інших залежностей.

«Члени групи діяли під прикриттям громадської організації. Фігуранти викрадали людей та утримували їх у спеціально обладнаній будівлі. Вартість “лікування” становила в середньому 20 тис. грн на місяць. Його оплачували близькі родичі», – зазначають у поліції.

Пацієнти не могли з власної волі покинути заклад, адже їх замикали в охоронюваних приміщеннях, а документи відбирали. Контакти із зовнішнім світом суворо обмежувались. Телефоном користуватися їм не дозволяли.

Серед 44 утриманців у закладі перебувало і троє неповнолітніх.

Наразі слідчі оголосили чотирьом зловмисникам про підозри за ч.ч. 2, 3 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України. Їм загрожує від 5 до 10 років ув’язнення.