У Хмельницькому судили трьох чоловіків за незаконне утримання пацієнтів з нарко- та алкозалежністю в реабілітаційному центрі. Слідство встановило, що пацієнтів змушували підписувати згоду про начебто добровільне перебування, а також вони не могли з власної волі покинути заклад та не мали доступу до телефонів. Усі троє обвинувачених відбулися умовними термінами.

Як йдеться у вироку Хмельницького міськрайонного суду, влітку 2018 року організатор зареєстрував громадську організацію «Краще життя плюс», тоді орендував житловий будинок в селі Печеськи неподалік Хмельницького та встановив на вікнах блокуючі механізми. Після цього він домовився з двома спільниками, аби вони допомагали йому утримувати вказаний реабілітаційний центр.

Учасники групи знаходили пацієнтів, які страждали від наркотичної чи алкогольної залежності, домовлялись із їхніми родичами, що за плату будуть за ними доглядати, а тоді відправляли їх у орендований будинок, звідки пацієнти вибратися не могли.

Декілька утримуваних у закладі людей розповіли, що їх дуже обмежували в спілкуванні з родичами, не давали користуватись засобами зв'язку, а також змушували приймати ліки, від яких виникала сонливість. Останній епізод слідство зафіксувало в березні 2019 року – після цього його організаторам вручили підозри.

На судовому засіданні, яке відбулося 15 вересня, усі троє підозрюваних повністю визнали провину. Суддя Тетяна Бацуца визнала їх винними у порушенні ч.3 ст. 146 ККУ (незаконне позбавлення волі людини). Обвинувачені отримали умовні терміни: організатор реабілітаційного центру – три роки іспитового терміну, інші двоє підсудних – рік і два роки умовно.

Зауважимо, що вирок поки не набрав законної сили, сторони можуть подати апеляції.