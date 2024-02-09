Ходорівські комунальники завдали міському бюджету збитків на майже 400 тис. грн

У Ходорові директора міського комунального підприємства та його підлеглого підозрюють у розкраданні 400 тис. грн із міського бюджету. Головний інженер КП створив компанію, з якою КП укладало договори підряду, хоча реальні роботи виконували комунальники.

Як повідомили в поліції, директор одного з комунальних підприємств Ходорівської міської ради уклав договори підряду на виконання різноманітних робіт з приватною фірмою, директор якої одночасно працював головним інженером у тому ж самому КП. Договори стосувались ремонту та реконструкції каналізаційного колектора на різних вулицях міста, поточного ремонту систем водопостачання та встановлення нового устаткування у комунальних закладах, надання послуг спецтехніки, постачання обладнання, тощо.

Проте насправді всі ці роботи виконували не працівники приватної фірми, а комунальники. Окрім того, в офіційні документи та акти вносили фіктивні про вартість робіт та обсяги їх виконання. На підставі цих документів на рахунок фірми перерахували всю суму за договором.

Частину з цих грошей, за версією слідства, привласнили директор та інженер КП. Загалом бюджет Ходорова через ці махінації втратив майже 400 тисяч гривень.

Слідчі повідомили директору комунального підприємства про підозру в службовому підроблені за попередньою змовою за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 366 ККУ та привласненні майна за ч. 3 ст. 191 ККУ. Головний інженер підприємства отримав, крім цих статей, ще підозру в службовому підробленні за ч. 1 ст. 366 ККУ.

Невдовзі суд обере їм запобіжні заходи. За вчинене їм загрожує до 5 років позбавленні волі з позбавленням права обіймати відповідні посади.