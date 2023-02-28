Понад 3,5 тис. державних службовців захищають Україною зі зброєю в руках станом на кінець першого року повномасштабної війни, 108 чиновників загинули та 80 дістали поранення. Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов в ефірі марафону новин.

«Загалом на кінець року таких людей [держаних службовців, які воюють на фронті] було 3 637 осіб. На жаль, станом на кінець року 108 державних службовців загинули, 80 було поранено», – повідомив Немчінов.

Він також додав, що ще понад 200 чиновників вважаються такими , що зникли безвісти. Немчінов додав, що держслужбовці захищають Україну не лише в лавах ЗСУ, а й в лавах усього сектору безпеки – і у Нацгвардії, і в Прикордонній службі, і в СБУ та в інших військових формуваннях.