У Кабміні розповіли, скільки чиновників воюють на фронті
Держслужбовці захищають Україну в лавах ЗСУ, Нацгвардії, СБУ та в інших формуваннях
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Понад 3,5 тис. державних службовців захищають Україною зі зброєю в руках станом на кінець першого року повномасштабної війни, 108 чиновників загинули та 80 дістали поранення. Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов в ефірі марафону новин.
«Загалом на кінець року таких людей [держаних службовців, які воюють на фронті] було 3 637 осіб. На жаль, станом на кінець року 108 державних службовців загинули, 80 було поранено», – повідомив Немчінов.
Він також додав, що ще понад 200 чиновників вважаються такими , що зникли безвісти. Немчінов додав, що держслужбовці захищають Україну не лише в лавах ЗСУ, а й в лавах усього сектору безпеки – і у Нацгвардії, і в Прикордонній службі, і в СБУ та в інших військових формуваннях.
Нагадаємо, в січні уряд ухвалив та одразу ж оприлюднив постанову, яка забороняє на час війни виїзд чиновників за кордон без поважних причин. У документі також зазначено, що у виняткових випадках пропуск через держкордон дозволений одиноким батькам або матерям для відвідування своїх дітей віком до 18 років, які перебувають за межами України.
Можна виїхати для лікування за кордон. Голова Державної прикордонної служби може ухвалити рішення про дозвіл на перетин державного кордону для осіб, у разі смерті за кордоном одного із членів сім’ї першого або другого ступеня спорідненості.