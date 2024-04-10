У міськраді кажуть, що такої масштабної крадіжки квітів у Калуші ще не було

На різних вулицях у Калуші вандали пошкодили клумби та викопали квіти. Всього зникли майже півтисячі самшитів, спірей, гібіскусів та хризантем. Керівництво міста звернулося до правоохоронців.

Як повідомили у Калуській міськраді 10 квітня, такої масштабної крадіжки квітів в місті ще не було. Із клумби біля супермаркету «Сільпо» зникли 415 самшитів, на вул. Дзвонарській вкрали 15 спірей, на проспекті Лесі України викопали гібіскуси. На вул. Степана Бандери понівечили клумби, із квітучої карти України вкрали хвойники, спіреї та хризантеми.

Квіти викопали на різних вулицях міста

«Клумбу біля “Сільпо” практично повністю знищили. Там росли хороші самшити, здорові, проліковані від вогнянки. Була цікава розбивка, вкладено дуже багато роботи. Не знаю, чи їх хтось налякав, бо залишили, може, з 30-40 кущів. Усе решта витоптано, викопано. Усі рослини ми вирощуємо самотужки. Плануємо збільшувати кількість квітників у громаді. Але натомість змушені висаджувати наявні рослини замість вкрадених. І це добре, що поки що є чим поновлювати, однак, якщо такі крадіжки повторюватимуться надалі, квітів і кущів просто не вистачить», – розповіла начальниця дільниці озеленення КП «Калушавтодор» Анна Бігун.

Щоб розшукати вандалів і притягнути їх до відповідальності, комунальники та міський голова Калуша Андрій Найда звернулися у поліцію.