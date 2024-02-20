Джерело «Капличка» на Підгорецькій вулиці у Калуші

Після взяття проб води з джерела «Капличка» на вулиці Підгорецькій у Калуші фахівці Івано-Франківського центру контролю та профілактики хвороб визнали її непридатною для пиття. Медики рекомендують мешканцям Калуша не вживати воду з джерела, щоб вберегтися від поширення кишкових інфекцій.

Як повідомили у Калуській міській раді 20 лютого, окрім джерела на Підгорецькій вулиці, перевірили і воду з «Криївки» біля Калуської центральної районної лікарні. На відміну від води з «Каплички» вона відповідає санітарним вимогам.

«Досліджена проби води із джерела «Капличка» за показниками епідемічної безпеки питної води не відповідає вимогам Додатку 1 ДСанПіНу 2.2.4.-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною», – інформують у міській раді.

Фахівці Івано-Фанківського центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України не рекомендують мешканцям Калуша використовувати для пиття та господарсько-побутових потреб воду із джерела «Капличка», щоб вберегтися від поширення кишкових інфекцій.