У Кам'янка-Бузькій ОТГ позитивно ставляться до об'єднання територій

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Кам'янка-Бузька територіальна громада об'єднала одне місто і 20 навколишніх сіл. Загалом це – 18 тис. населення, тобто третина мешканців району. Цієї неділі там відбулися вибори. Охочих стати депутатами від цієї громади було 360.

На посаду голови ОТГ претендували п'ятеро осіб. Хтось голосував за сусіда, бо той добрий господарник, а хтось за компетентного управлінця. Вибори називають «часом змін». Сподіваються, що об'єднання із 20 населеними пунктами змінить устрій на краще.

Відтепер жителі Кам'янка-Бузької ОТГ самостійно розпоряджатимуться коштами, а їх із державного бюджету виділять близько 50 млн грн. До злуки із навколишніми селами мешканці ставляться добре.

«Знаєте, це є нововведення, завжди до нового чогось тягне. Думаю, що буде краще в об'єднанні, ніж було до того. Люди на місці більше та краще знають, скільки коштів куди треба вкласти, ніж у Києві», – ділиться думками пані Парасковія, мешканка Кам'янки-Бузької.

«Якщо все об'єднане, воно мусить бути міцніше. Це як рука із п'ятьма пальцями. Якщо візьмете руку, то там пальців п'ять і разом вони сильні. Якщо одного бракує, то слабшою стає уся рука. Так само і територіальна громада», – додає виборець пан Тарас.

За попередніми підрахунками, понад 16% голосів і шість депутатських мандатів отримала «Громадянська позиція». На другому місці – «Самопоміч», до міськради увійде 5 їхніх депутатів, на третьому – БПП «Солідарність» з 4 депутатами.

До слова, в Кам'янці-Бузькій у день виборів вирішили одним пострілом убити двох зайців: до бюлетенів додавали опитувальний листок із пропозицією повернути місту історичну назву - Кам'янка-Струмилова.