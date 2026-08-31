Колектив Камʼянець-Подільського ліцею №3 закликав провести прозорий конкурс

Камʼянець-Подільська міськрада вирішила тимчасово призначити керівником ліцею №3 людину, яка раніше не працювала в цьому закладі. Таке рішення ухвалили 31 серпня через ризик зриву навчального процесу на тлі конфлікту між міською владою та колективом ліцею. Педагоги, працівники та батьки учнів вимагали залишити колишню директорку Оксану Токар виконувачкою обов’язків до проведення конкурсу на посаду керівника.

30 квітня міський голова Кам’янця-Подільського Михайло Посітко оголосив конкурси на посади директорів 12 закладів освіти, де завершувалися контракти керівників. Однак під час підготовки до конкурсів виникли юридичні питання, які потребували додаткового опрацювання. Через це 30 червня розпорядженням №413-р проведення конкурсів тимчасово призупинили.

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«Водночас ліцей не може залишатися без керівника. Тому виконання обовʼязків директора ліцею №3 тимчасово поклали на Наталію Іваненко – заступницю директора з навчальної роботи», – повідомили в управлінні освіти.

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17 серпня на офіційній сторінці ліцею опублікували відеозвернення колективу. Педагоги вимагали забезпечити чесний, прозорий і законний конкурс на посаду директора. Вони заявили, що дії міського голови створюють враження вибіркового підходу до кадрових рішень і різних стандартів щодо керівників закладів освіти.

Того ж дня батьки, педагоги та працівники ліцею №3 зібралися під стінами Кам’янець-Подільської міської ради з вимогами призначити Оксану Токар тимчасовою виконувачкою обов’язків директорки до проведення конкурсу.

Учасники акції заявили, що з 12 керівників закладів освіти, які опинилися в аналогічній ситуації через завершення контрактів, вісьмох залишили на посадах. На їхню думку, до Оксани Токар застосували інший підхід.

Після акції ініціативна група зустрілася з посадовцями в сесійній залі міськради. В управлінні освіти пояснили, що контракт із Токар не продовжили не лише через завершення його строку.

«В Оксани Токар закінчився строк дії контракту. Його вирішили не продовжувати через можливі корупційні діяння, які мають перевірити правоохоронні органи та надати їм відповідну правову оцінку», – пояснили у міськраді.

Під час обговорення стало відомо, що донька Оксани Токар працює у цьому ж ліцеї. У міськраді цей факт пов’язують з можливим конфліктом інтересів.

Водночас освітяни наполягали на тому, щоб Токар могла тимчасово керувати ліцеєм до проведення конкурсу. Суттєвого компромісу сторони не досягли. У міськраді виступали за проведення службової перевірки, а представники ліцею заявили, що в разі неврахування їхніх вимог готові 1 вересня розпочати навчальний рік під стінами міськради.

31 серпня Кам’янець-Подільська міська рада повідомила, що через ситуацію навколо ліцею №3 виник ризик зриву навчального процесу. У міськраді заявили, що провели нараду за участю відповідальних посадовців і вирішили тимчасово призначити керівником ліцею людину, яка не працює в цьому закладі.

Перед новим керівником поставили завдання забезпечити стабільну роботу ліцею, організувати початок навчального року та не допустити дій, які можуть призвести до зриву навчального процесу.

Паралельно робоча група має напрацювати план заходів для недопущення проблем із початком навчального року.

«Колектив має право на власну позицію, але жодні вимоги чи колективні дії не можуть ставити під загрозу навчальний процес», – заявили в міськраді.

У міськраді також наголосили, що як засновник закладу ухвалюватимуть кадрові рішення в межах чинного законодавства та мають забезпечити дітям можливість належно розпочати новий навчальний рік.

Що відомо про Оксану Токар

Оксана Токар закінчила Кам’янець-Подільський державний педагогічний інститут імені В. П. Затонського за спеціальністю «вчитель математики та фізики». У 2015 році здобула ступінь магістра в Університеті менеджменту освіти за спеціальністю «Керівник підприємства, установи та організації».

Оксана Токар працює у НВК №3, який нині має статус ліцею №3, з листопада 2011 року. Вона має вищу кваліфікаційну категорію та звання «вчитель-методист».

Токар нагороджували Почесними грамотами управління освіти і науки Кам’янець-Подільської міської ради, виконавчого комітету та Департаменту освіти і науки Хмельницької ОДА. У 2015 році вона отримала Хмельницьку обласну премію імені М. Дарманського в галузі освіти і науки в номінації «Кращий директор загальноосвітнього навчального закладу», а також відзнаку міського голови.