На проспекті Грушевського у Кам’янці-Подільському загинула 16-річна пасажирка мотоцикла

У неділю, 14 квітня, на проспекті Грушевського у Кам’янці-Подільському сталася смертельна ДТП. Унаслідок зіткнення двох мотоциклів загинула 16-річна дівчина. Про це повідомила прес-служба поліції Хмельницької області.

За інформацією правоохоронців, два мотоцикли марки Lifan, якими керували місцеві жителі 16 та 17 років, зіткнулися близько 20:00. Від отриманих травм 16-річна пасажирка одного з транспортних засобів загинула на місці події. Водії також отримали тілесні ушкодження.

Як уточнила ZAXID.NET начальниця сектору комунікації поліції в Хмельницькій області Інна Глега, у двох мотоциклістів взяли кров для проведення аналізу на визначення стану сп’яніння, однак результатів поки немає.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення ПДР, що спричинило смерть потерпілого) ККУ й наразі встановлюють усі обставини події. Санкція статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі.