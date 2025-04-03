У четвер, 3 квітня, із вікна багатоповерхівки в Камʼянці-Подільському випав чоловік. Від отриманих травм він загинув на місці події. Про це ZAXID.NET розповіла інспекторка з комунікації Кам'янець-Подільського районного управління поліції Наталя Вінцарська.

«Подія сталася на вулиці Героїв Маріуполя. 45-річний місцевий житель випав з вікна будинку, в якому проживав. Внаслідок падіння з висоти пʼятого поверху він помер. За яких обставин усе сталося, наразі зʼясовують слідчі», – повідомила Наталя Вінцарська.

Наразі відомо, що передсмертної записки чоловік не залишив.

Слідчі вирішують питання про відкриття кримінального провадження за ч. 2 ст. 115 ККУ (умисне вбивство з відміткою «нещасний випадок»). Усі обставини події наразі з’ясовують.