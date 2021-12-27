У горах Прикарпаття травмувалася 21-річна туристка з Львівської області. Дівчину госпіталізували медики швидкої допомоги.

Як повідомили у ДСНС Івано-Франківської області, у неділю, 26 грудня, о 17:05, до рятувальників чергового пошуково-рятувального відділення Верховини надійшло повідомлення про те, що на полонині Смотрич травмувалася 21-річна туристка з Львівщини.

Пʼятеро рятувальників Верховинського пошуково-рятувального відділення прибули до постраждалої о 19:50 та надали першу медичну допомогу – наклалаи шину на праву ногу та знесли її на ношах із полонини у село Дземброня, де її госпіталізували медики швидкої допомоги.