У школі навчатимуться понад 300 дітей з Боринської громади

У карпатському селі Либохора Самбірського району офіційно відкрили нову школу, яку будували 16 років. Це був один з найбільших довгобудів у Львівській області, повідомив голова ЛОВА Максим Козицький.

Новий навчальний заклад зможе прийняти 310 школярів та 50 дошкільнят.

«Учням більше не потрібно навчатися у дві зміни в непристосованих приміщеннях, яким понад 100 років, чи їхати в інші школи. У новому навчальному закладі є гарні класи, сучасний спортзал, харчоблок, внутрішні вбиральні. Подбали про всіх здобувачів освіти: є сучасні інклюзивні класи, на сходах встановили підйомні платформи, а вихід на заднє подвір’я обладнали пандусом», – повідомив очільник області.

На завершення цього довгобуду у 2021-2023 роках скерували майже 176 млн грн з державного, обласного бюджету та місцевого бюджету.

Школа площею понад 2000 м2 зможе обслуговувати дітей з усіх навколишніх сіл. Їх возитимуть два шкільні автобуси, які під час відкриття освітнього закладу передали Боринській громаді, до якої належить Либохора. Також невдовзі тут запрацює дошкільний заклад для близько 100 дітей.

Інклюзивна платформа для дітей з інвалідністю (фото ЛОВА)

Нагадаємо, школу у Либохорі почали будувати ще у 2008 році. Досі діти навчалися в аварійному приміщенні, збудованому ще у 1900-1910 роках. Вартість будівництва зросла до майже 200 млн грн.

Замовником робіт було комунальне підприємство Львівської обласної ради «Технічний нагляд», яке на тендері обрало підрядником єдиного кандидата – ПП «Будпрайм». Згідно з кошторисною документацією, шкільні меблі купували на завищеними цінами.