Будівництво нової школи в Либохорі розпочали у 2008 році

Голова Львівської ОВА Максим Козицький затвердив проєктну документацію на будівництво загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів в селі Либохора колишнього Турківського району на Львівщині, відповідно до якої вартість робіт зросла до майже 200 млн грн. Про це йдеться в розпорядженні від 23 травня. Школу-довгобуд у цьому селі будують 16 років.

Відповідно до затвердженої проєктної документації, загальна вартість будівництва школи на 360 учнів в Либохорі зросла до 196,9 млн грн, з яких 123 млн грн – будівельні роботи, 19 млн грн – устаткування, меблі та інвентар, 54 млн грн – інші витрати.

Станом на сьогодні у шкоду-довгобуд вже вкладено 91 млн грн, це кошти з різних бюджетів. Таким чином для завершення робіт необхідно ще понад 100 млн грн.

Цього ж дня, 23 травня, комунальне підприємство Львівської обласної ради «Технічний нагляд», яке є замовником, оголосило новий тендер на майже 96 млн грн на добудову школи в Либохорі, переможця визначать 7 червня. Раніше роботи виконувала підрядна організація ПП «Будпрайм».

Нову школу в Либохорі будують з 2008 року. На сьогодні понад 300 дітей навчаються в аварійному приміщенні. За проєктом, у новій триповерховій Либохорівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів мають бути навчальні класи, спортзал, допоміжні приміщення, актова зала і шкільна бібліотека. Раніше староста села Михайло Щур повідомляв про плани завершити будівництво і відкрили школу до 1 вересня 2024 року.