У кіно замість музею

Навіть після введення для українців безвізу поїхати на виставку Леонардо да Вінчі чи Клода Моне не завжди виходить. Звичайно, завжди можна полізти на сайт музею і погортати картинки. Проте все більше і більше в Україні (як і в усьому світі) набувають популярності повнометражні документальні фільми, в основі яких найгучніші виставки останніх років або архітектурні шедеври з усього світу.

Якщо раніше фільми про мистецтво переважно були доступні лише на телебаченні, то тепер кінотеатри, оснащені сучасним обладнанням, надають свої зали для фільмів-виставок та фільмів-вистав. Великий екран надає переваги для того, аби дивитись твори мистецтва. Адже великий екран дає унікальну можливість розглянути картину так, як більше ніде її неможливо роздивитись. Тим більше екран кінотеатру набагато краще передає колір, ніж поліграфія чи телевізор.

ZAXID.NET зібрав чотири виставки з усього світу, які можна подивитись, залишаючись у рідному місті. Проте варто вважати: кожний фільм йтиме у Львові лише один день.

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«Леонардо да Вінчі: Геній у Мілані»

11 січня. «Планета кіно». Режисер Лука Лучіні, Ніко Маласпіна

Леонардо да Вінчі створив у Мілані декілька найвідоміших своїх робіт. Фільм-виставка «Леонардо да Вінчі: Геній у Мілані» створений на основі експозиції, присвяченої генію епохи Відродження. На великому екрані можна буде побачити ґрунтовне дослідження та історію знаменитих картин. Зокрема, це «Таємна вечеря».

Окрім цього картина покаже досі невідомі місця, наприклад, оригінальний виноградник Леонардо в Мілані (нещодавно повернутий до життя завдяки дослідженням ДНК. Завдяки технології 4K можна буде буквально зазирнути всередину механізмів різноманітного творчого процесу геніального Леонардо.

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«Собор Святого Петра та Патріарші базиліки Рима у 3D»

25 січня. «Планета кіно». Режисер Лука Віотто

Чотири будівлі зі стародавніми скарбами та класичними творами мистецтва – одні з найбільш популярних пам’яток у світі. Щороку до них збираються мільйони мандрівників та пілігримів. У фільмі чотири експерти представлять описи та власний погляд на римські базиліки: їхню еволюцію, найбільш відомі витвори мистецтва, історії життя понтифіків і митців. Мова йде не лише про Мікеланджело, а й про Франческо Борроміні та Доменіко Фонтана.

Собором Святого Петра глядачів супроводжуватиме Антоніо Паолуччі, директор музеїв Ватикану, багатство Лютеранської базиліки відкриє Паоло Портоґессі, відомий архітектор. Базиліку Санта-Марія- Маджоре покаже Клаудіо Стрінаті, знавець історії мистецтв, а Базиліку Святого Павла за міськими мурами - Мікола Форті, директор колекції сучасного мистецтва музеїв Ватикану.

Наративна лінія фільму - уривки з «Римського журналу» Стендаля, яка дозволить побачити базиліки очима відомого французького письменника, що мандрував Італією в ХІХ сторіччі.

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Девід Гокні. Поп-арт у Королевській академії мистецтв

7 лютого. Мультиплекс. Режисер Філ Ґрабські

Девід Гокні - не тільки, ймовірно, найпопулярніший художник в Британії, але й суперзірка світового мистецтва, чиї виставки проходять в Лондоні, Нью-Йорку та інших світових столицях. Сьогодні художнику вже за 80, але він відмовляється вважати свій поважний вік достатньою підставою для зменшення обертів або для того, щоб пригасити свою знамениту художню зухвалість.

Базуючись на двох гучних виставках художника, організованих Королівською академією мистецтв у 2012-му і в 2016-му і ґрунтуючись на серії відвертих і глибоких інтерв'ю з самим Гокні, режисер Філ Ґрабскі створює кінематографічний портрет одного з найбільших майстрів XXI століття.

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Каналетто і мистецтво Венеції

14 лютого. Мультиплекс. Режисер Девід Бікерстафф

Фільм є екскурсом у життя і творчість одного з провідних живописців Венеції. Жоден інший художник у світі не зумів так точно передати саму суть і привабливість Венеції як це вдалося Джованні Антоніо Канале, відомому також як Каналетто. Виняткове зібрання налічує понад двісті картин, малюнків і репродукцій.

Фільм дасть можливість свіжим поглядом оцінити творчість Каналетто і його сучасників, а також насолодитися видами знаменитого міста, яке надихало їх. Глядачам також випаде можливість заглянути у дві резиденції - Букінгемський палац і Віндзорський замок - і дізнатися багато нового не тільки про самого художника, але і про Джозефа Сміта - людину яка познайомила Британію з Каналетто.

Фільм проведе глядачів по місцях, що надихали художників XVIII століття і які зображені на полотнах Каналетто: від моста Ріальто до площі Сан-Марко, замку герцогів Урбінського і собору Санті-Джованні-е-Паоло.