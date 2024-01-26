«Оппенгеймер» має 13 номінацій на «Оскар»

У повторний прокат вийшли фільми «Оппенгеймер» Крістофера Нолана та «Вбивці квіткової повні» Мартіна Скорсезе. Обидва є серед лідерів по кількості номінацій на премію «Оскар»: «Оппенгеймер» має 13 номінацій, «Вбивці квіткової повні» – 10. Між ними, до слова, вклинились «Бідолашні створіння» (11 номінацій), які теж можна подивитись на великому екрані.

Нагадаємо, «Оппенгеймер» – тригодинна історія створення атомної бомби із Кілліаном Мерфі у ролі Роберта Оппенгеймера із зоряним акторським складом (Кеннет Брана, Мет Деймон, Елміл Блант, Флоренс П’ю, Роберт Дауні мол., Кейсі Афлек, Ремі Малік та інші) базується на реальній історії життя знаменитого фізика. У спеціально збудованому місті, відірваному від реальності, найкращі розуми планети зібрались, щоб створити зброю масового ураження. Для них це гра, цікава наукова задача, і лише бомбардування Хіросими змусить головного героя усвідомити реальність свого винаходу.

«Вбивці квіткової повні» також тривають понад три з половиною години. Режисер розповідає про вбивства корінного населення Північної Америки, індіанців племені осейдж. На безплідні землі, куди їх переселив уряд США, знайшли нафту. Володіти родовищами могли тільки осейдж та члени їх родин. Це спричинило низку злочинів проти корінних американців. Паралельно режисер розповідає про становлення ФБР.

Цікаво, що попри велику кількість номінацій, жоден з цих фільмів не збере голлівудський джекпот. Йдеться про ситуацію, коли один фільм збирає п’ять основних нагород: за найкращий фільм, режисуру, сценарій та дві акторські. Для цього «Оппенгеймеру» бракує номінації на найкращу жіночу роль, а «Вбивцям квіткової повні» – номінацій за найкращу чоловічу роль та сценарій.

Також обидва фільми можна подивитись онлайн.