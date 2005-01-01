У Китаї відкрили кілька нових візових центрів України

Центри допомагатимуть насамперед китайським туристам

СвітКатерина Чурилова, сьогодні, 15:50750

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У Китаї відкрили кілька нових візових центрів України
фото ілюстративне
відкриття візових центрів у Китаї покращить надання послуг, зокрема для туристів

Посольство України в Китаї відкрило кілька нових візових центрів у КНР. Про це повідомила прес-служба Міністерства закордонних справ (МЗС).

«Із метою покращення послуг для подорожуючих із Китаю до України Посольство України в Китайській Народній Республіці відкрило Візові центри (ВЦ). Ці центри, що розташовані у Пекіні, Шанхаї та Гуанчжоу, розпочнуть свою роботу 15 січня 2018 року», – йдеться в повідомленні.

У дипломатичному відомстві очікують, що нові центри ефективно та професійно впораються із попитом, що збільшується, на візи серед громадян Китаю, які прагнуть подорожувати до України.

У МЗС також переконані, що відкриття візових центрів у Китаї покращить надання послуг у процесі отримання візи.

Як писав ZAXID.NET, від 15 січня 2018 року почнуть роботу 10 українських візових центрів за кордоном, які будуть надавати послуги іноземцям із прийому клопотань при оформленні віз для в'їзду в Україну.

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