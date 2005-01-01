Україна відкриє десять візових центрів за кордоном

МЗС України відкриє 10 візових центрів у восьми країнах

Десять українських візових центрів за кордоном, які надаватимуть послуги іноземцям з прийому клопотань при оформленні віз для в'їзду в Україну, розпочнуть роботу 15 січня. Про це йдеться у повідомленні Департаменту консульської служби МЗС України на своїй сторінці у Facebook.

«Реалізація цього новітнього для України проекту стала можливою завдяки спільним зусиллям МЗС та світового лідера у цій галузі компанії «VF Worldwide Holdings Ltd.» з метою підвищення рівня консульського обслуговування відвідувачів нашої держави», – йдеться у повідомленні.

Візові центри відкриваються в Анголі (Луанда), Єгипті (Каїр), Індії (Делі), Китаї (Пекін, Гуанчжоу та Шанхай), Лівані (Бейрут), Марокко (Рабат), Нігерії (Абуджа), Тунісі (Туніс) та функціонуватимуть у тісній взаємодії з закордонними дипломатичними установами України у цих державах.

Як розповіли у відомстві, іноземці зможуть подати документи для оформлення українських віз у зручному для них форматі та, за бажанням, отримати низку додаткових послуг (виготовлення фотокарток, переклад та копіювання документів, оформлення полісів медичного страхування, кур’єрські послуги, СМС-інформування, обслуговування у залах підвищеного комфорту).

На новоутворені центри покладається лише технічний супровід візових досьє та надання сприяння заявникам, а безпосереднє прийняття рішень про оформлення/відмову в оформленні віз здійснюватимуть, як і раніше, консули України.

Нагадаємо, раніше ZAXID.NET інформував, що Україна планує запровадити електронні візи для іноземців.