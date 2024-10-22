Зловмисник розбив вікно військового пікапа та вкрав з нього речі, які належать військовому

Поліцейські затримали зловмисника, який вкрав РЕБ-станцію з військового автомобіля, припаркованого в одному з дворів Святошинського району міста Києва. Про це повідомили в пресслужбі Національної поліції 22 жовтня.

Днями до правоохоронців звернувся військовослужбовець із повідомленням про те, що вночі, під час комендантської години, невідомий обікрав його службовий автомобіль. У військового вкрали систему радіоелектронної боротьби, ноутбук, тактичне спорядження, мобільний телефон, документи та інші речі.

Поліцейські обстежили прилеглу територію біля місця скоєння злочину, опрацювали записи з камер відеонагляду, опитали свідків та встановили, що до крадіжки причетний 40-річний місцевий мешканець, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності.

Оперативники затримали зловмисника у нього вдома. Під час обшуку у квартирі знайшли викрадене майно, яке повернули військовому.

Слідчі повідомили правопорушнику про підозру за ч. 4 ст. 185 КК України (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану). Киянину загрожує позбавлення волі на строк до восьми років. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 300 тис. грн.