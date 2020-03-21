Більшості киян заборонили користуватися громадським транспортом

У Києві та області оголосили режим надзвичайної ситуації

З понеділка, 23 березня, у Києві обмежать роботу громадського транспорту, аби попередити поширення коронавірусу Covid-2019. Він перевозитиме виключно тих пасажирів, які їдуть на роботу на підприємства, що забезпечують критично важливі сфери життя міста: медичних працівників, рятувальників, правоохоронців, співробітників сфери ЖКГ, аптек, продуктових магазинів та стратегічних підприємств.

Як повідомив 21 березня у відеозверненні міський голова столиці Віталій Кличко, у місті розробили спеціальні маршрути руху, які мають опублікувати сьогодні, а також перепустки для пасажирів, без яких їх не впускатимуть до транспорту. Поліція має забезпечити дотримання цих обмежень та посилити охорону громадського порядку на вулицях міста.

За словами Віталія Кличка, міська влада проводила консультації з іноземними фахівцями, зокрема, з Уханя, і дійшла висновку, що найбільш ефективним засобом запобігання поширення інфекції є суворе обмеження контактів між людьми і максимальна ізоляція по домівках.

«Інфекція коронавірусу стрімко розповсюджується, а запроваджених обмежувальних заходів дотримуються далеко не всі кияни та підприємства. Міська влада, розуміючи всю серйозність ситуації та можливі її наслідки для здоров’я та життя людей, вимушена запровадити більш суворе обмеження», – сказав він.

Додамо, що раніше в Києві, Харкові та Дніпрі призупинили роботу метро. Також у столиці закрили всі заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек та АЗС. У місті та області оголосили режим надзвичайної ситуації. Станом 21 березня у Києві підтверджено три випадки зараження коронавірусом, ще три – в області.