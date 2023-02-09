9 лютого на вході в Маріїнський парк зі сторони вул. Грушевського демонтували й пам’ятник Ватутіну

У Києві демонтували пам’ятники радянському льотчику Валєрію Чкалову та генералу Нікалію Ватутіну. Напередодні знесення цих пам’ятників погодило Міністерство культури та інформаційної політики.

7 лютого Міністерство культури виключило пам’ятники радянському льотчику Валєрію Чкалову та генералу російської армії Нікалію Ватутіну з держреєстру нерухомих пам’яток України.

Як повідомляє «Вечірній Київ», ввечері 8 лютого в Києві на вул. Олеся Гончара демонтували пам’ятник Чкалову, а 9 лютого на вході в Маріїнський парк зі сторони вул. Грушевського демонтували й пам’ятник Ватутіну. Після демонтажу їх, згідно з рішенням Київської міської ради, перенесуть до Музею авіації України імені Антонова.

Зазначається, що Київська міськрада очікує від Мінкульту погодження на знесення пам’ятників російському поету Алєксандру Пушкіну та Нікалаю Щорсу.

Валєрій Чкалов – радянський льотчик-випробувач, який у 1936 році зробив перший безпосадковий переліт через Північний Льодовитий океан із Москви в Петропавловськ-на-Камчатці. А у 1937 році виконав переліт із Москви в США через Північний полюс. Це був світовий рекорд безпосадкового польоту на відстань понад 12000 км.

Николай Ватутін – радянський воєначальник, генерал армії. Один з 4-х командувачів радянськими фронтами, що загинули під час війни. Він брав активну участь у знищенні армії Нестора Махна та у війні проти залишків армії УНР і повстанців Холодного Яру.