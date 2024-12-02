Учасникам схеми з переправляння ухилянтів загрожує до дев'яти років тюрми

У Києві правоохоронці викрили та повідомили про підозру лікарю, колишньому співробітнику та чинному службовцю одного з районних ТЦК та СП. Про це повідомили пресслужби Національної поліції України та Офісу генерального прокурора в понеділок, 2 грудня.

Як встановили слідчі, організував злочинну схему колишній співробітник київського військкомату, раніше судимий за корупційні злочини. До схеми він залучив чинного посадовця РТЦК та лікаря міської лікарні.

Зазначається, що лікар надавав чоловікам, які планували ухилитись від мобілізації, фіктивні медичні документи, а працівник РТЦК сприяв проходженню військово-лікарської комісії. Таким чином чоловіки отримували «білий квиток», завдяки чому ті могли виїхати за кордон. Послуги з ухилення від мобілізації коштували від 7 до 15 тис. доларів.

Під час обшуків удома в підозрюваних, в ТЦК та лікарні поліцейські вилучили медичну документацію, чорнові записи, комп’ютерну техніку, носії інформації, мобільні телефони, а також 5 млн грн.

Центральна військово-лікарська комісія скасувала попередні рішення районних військово-лікарських комісій відносно тих чоловіків, які встигли скористалися послугами зловмисників.

Слідчі повідомили зловмисникам про підозри за трьома статтями ККУ:

ч. 3 ст. 332 (незаконне перетинання державного кордону України в особливий період чи під час дії правового режиму воєнного стану);

ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 369-2 (зловживання впливом);

ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 15, ст. 336 (ухилення від призову на військову службу).

Організатора схеми та ще одного учасника відправили під варту з правом внесення застави, третій зловмисник перебуває під нічним домашнім арештом.

Учасникам схеми з переправлення ухилянтів загрожує до дев'яти років тюрми з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна. Наразі поліцейські продовжують встановлювати чоловіків, які ухились від призову, а також інших учасників злочинної групи. Триває досудове розслідування.