Чоловік отримував незаконну плату за оренду приміщень

Правоохоронці затримали в Києві директора одного зі структурних підрозділів Національної академії наук, який регулярно отримував хабарі за оренду приміщень бізнесменами та третіми особами. За користування приміщеннями чоловік вимагав 80 тис. грн на рік. Посадовця спіймали на гарячому під час передачі чергового хабара.

Про затримання посадовця повідомили у прес-службі Київської міської прокуратури у середу, 22 березня. Директор підрозділу НАН отримував хабарі щомісячно, не узгоджуючи надання приміщень з президією НАН.

«Схема полягала у наданні в оренду складських та офісних приміщень, що належать та перебувають на балансі державного підприємства, без проведення аукціону та погодження президії НАН України. За користування одним з приміщень він зажадав одержувати 80 тис. грн на рік. У ході слідства правоохоронці задокументували факт одержання посадовцем частини неправомірної вигоди у вигляді щомісячного платежу», – повідомили у прес-службі прокуратури.

У хабарника в кабінеті вилучили приблизно 80 тис. доларів та 350 тис. грн. Йому оголосили підозру за ст. 368 ККУ (прийняття неправомірної вигоди службовцем). Директору загрожує штраф або позбавлення волі до 4 років без можливості обіймати певні посади протягом 3 років.