У Києві затримали військового, який погрожував підірвати міст Метро

Через блокування мосту Київ застряг в корках

Ввечері, 18 вересня, невідомий чоловік повідомив про замінування червоної гілки метро від станції «Дніпро» до станції «Лісова». Через деякий час стало відомо, що з погрозами підірвати міст Метро в Києві він заблокував проїзд мостом та влаштував стрілянину.

За словами заступниці начальника відділу комунікації столичної поліції Яни Неруш, на мосту перебуває чоловік, який погрожує стріляти або підірвати міст, інформує «Громадське».

На відео, яке опублікувала спільнота «Київ.Оперативний», чоловік сидить у білому кабріолеті і розмахує прапором України.

Повідомляється, що правоохоронці ввели спеціальний оперативний план.

Наразі на місці події знаходиться керівництво Головного та територіального управлінь поліції, наряди патрульних, кінологи зі службовими собаками, спецпризначенці та фахівці вибухотехнічної служби.

Міст Метро у Києві перекрили — за інформацією поліцейських, невідомий погрожує підірвати міст або стріляти. Червона лінія метро працює тільки від станції Академмістечко до станції Хрещатик pic.twitter.com/RXoKhSoyHn — hromadske (@HromadskeUA) 18 сентября 2019 г.

«Невідомий здійснює постріли і погрожує вибухом. Ми проводимо спеціальну поліцейську операцію. Нині тут перебувають представників усіх служб. Рух автомобілів і поїздів на мосту перекрито. Слідчі столичної поліції кваліфікують подію як підготовка до терористичного акту», – повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

фото Нацполіції

У прес-службі Київського метрополітену повідомили, що у зв'язку з анонімним дзвінком про мінування червона лінія метро працює тільки від станції «Академмістечко» до станції «Хрещатик» та від станції «Лісова» до станції «Дарниця».

Як повідомляє «Українська правда» з посиланням на свої джерела в правоохоронних органах, підірвати міст погрожує 42-річний військовий-кримчанин Олексій Белько. Він уродженець кримського смт Форос.

У червні цього року він мав військове звання старшого сержанта, обіймав посаду начальника радіостанції радіоцентру польового вузла зв`язку військової частини А 3628, розташованої у Броварах Київської області.

Спільнота «Київ.Оперативний» також вказує, що чоловіком, який погрожує підірвати міст є Олексій Белько. Повідомляється, що нещодавно він добровільно здав до поліції кілограм вибухівки та велику кількість набоїв.

Все керівництво поліції тут. Снайпери та БТР спецпризначенців вже на місці.

Оновлено 19:38. Мер столиці Віталій Кличко заявив, що колишній військовий Олексій Белько, який погрожує підірвати міст Метро, перебуває у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння.

«Він знаходиться чи то в стані алкогольного сп’яніння, чи то наркотичного. З ним був телефонний зв'язок і можемо сказати, що він був у неадекватному стані», цитує Кличка «Інтерфакс-Україна».

Водночас Кличко відмовився сказати, що саме вимагає Белько. Мер сказав, що вимоги Белька незрозумілі.

Натомість, голова МВС Арсен Аваков повідомив, що правоохоронці затримали чоловіка, який погрожував підірвати міст Метро у Києві.

«Його затримали», – підтвердив міністр.