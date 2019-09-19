Поліція оприлюднила відео затримання псевдомінера на мосту Метро в Києві

Поліція затримала колишнього військового, який погрожував вчинити теракт

Прес-секретар Національної поліції України Ярослав Тракало опублікував відео із затриманням Олексія Белько, який погрожував підірвати міст Метро в Києві.

Він зазначив, що в затриманні брали участь всі підрозділи Нацполіціі: КОРД, водна поліція, авіапідтримка, кінологи, патрульна поліція, вибухотехніки, психологи, криміналісти.

Нагадаємо, вдень 18 вересня на мосту Метро в Києві невідомий чоловік на кабріолеті заблокував рух і почав погрожувати підірвати його. Чоловік зупинився на мосту в автомобілі білого кольору марки Opel, у лівій смузі в напрямку Лівого берега. Він був озброєний: тримав автомат і здійснював «попереджувальні» постріли в повітря.

За декілька годин чоловіка затримали правоохоронці.

Як повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко, колишній військовий Белько, який погрожував підірвати міст Метро у Києві, вимагав у поліції поговорити зі своєю дівчиною, але він не міг висловити «зв’язних думок».

Крищенко розповів, що мінер — колишній військовий, у якого три місяці тому вже вилучали вибухівку. Чоловік сам здав вибухівку, тому його не притягали до відповідальності.

За словами Крищенка, проти чоловіка порушили справу за фактом «приготування та здійснення терористичного акту», йому може загрожувати довічне ув'язнення. Він додав, що «вербально» чоловік був під дією невідомих речовин. Під час затримання вибухівки у нього не знайшли. На місці події правоохоронці виявили тубус гранатомету і мисливську зброю. Так само було вилучено нарізний карабін і пістолет.

Затриманий раніше служив за контрактом у підрозділі забезпечення командування Сил спеціальних операцій, проте чоловіка звільнили зі служби у липні 2019 за невиконання умов контракту.