У Києві в четвер, 18 травня, перейменували три станції метро і 22 вулиці. Про це повідомила прес-служба КМДА.

Рішення щодо перейменувань були прийняті сьогодні, 18 травня, на пленарному засіданні ІІ сесії Київської міської ради ІХ скликання більшістю депутатів. Йдеться про перейменування таких станцій:

станцію Дружби народів на станцію Звіринецька;

станцію Площа Льва Толстого на станцію Площа Українських Героїв.

Також перейменували проектну станцію Київського метрополітену Проспект Правди на Варшавську. Також було перейменовано 22 вулиці столиці, зокрема

провулок Ржевський на провулок Станіслава Лема;

вулицю Володі Дубініна на вулицю Рея Бредбері;

вулицю Червоноткацьку на вулицю Вінстона Черчилля;

Петрівську алею на алею Магдебурзького права;

провулок Орловського на провулок Джорджа Орвелла.

З детальнішим списком перейменованих вулиць можна ознайомитись за посиланням. Мер Києві Віталій Кличко в Telegram зазначив, що загалом у столиці нові назви вже отримали 314 міських об'єктів.