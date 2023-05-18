У Києві перейменували станції метро «Дружби народів» та «Площа Льва Толстого»
Також було перейменовано 22 вулиці столиці
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У Києві в четвер, 18 травня, перейменували три станції метро і 22 вулиці. Про це повідомила прес-служба КМДА.
Рішення щодо перейменувань були прийняті сьогодні, 18 травня, на пленарному засіданні ІІ сесії Київської міської ради ІХ скликання більшістю депутатів. Йдеться про перейменування таких станцій:
- станцію Дружби народів на станцію Звіринецька;
- станцію Площа Льва Толстого на станцію Площа Українських Героїв.
Також перейменували проектну станцію Київського метрополітену Проспект Правди на Варшавську. Також було перейменовано 22 вулиці столиці, зокрема
- провулок Ржевський на провулок Станіслава Лема;
- вулицю Володі Дубініна на вулицю Рея Бредбері;
- вулицю Червоноткацьку на вулицю Вінстона Черчилля;
- Петрівську алею на алею Магдебурзького права;
- провулок Орловського на провулок Джорджа Орвелла.
З детальнішим списком перейменованих вулиць можна ознайомитись за посиланням. Мер Києві Віталій Кличко в Telegram зазначив, що загалом у столиці нові назви вже отримали 314 міських об'єктів.