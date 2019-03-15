У Києві школярки побили однокласницю і зняли це на відео

«Все, що сталося в школі, має там і залишатися? Це хвора система».

У Києві школярки жорстоко побили свою однокласницю. Момент побиття нападниці зняли на відео. Про це повідомляє спільнота «Київ оперативний».

Як повідомляється, подія трапилася на Троєщині. Дівчата навчаються у школі № 294. З невідомих причин у них виник конфлікт з однокласницею, яку вони внаслідок цього побили.

На опублікованому відео видно, як постраждала стає на коліна і в цей момент на неї нападає інша. Школярка повалила дівчину на землю та почала її бити ногами і руками. За кілька секунд бити дівчину почала й інша школярка.

Учасниць бійки присутні намагалися відтягнути від постраждалої. Внаслідок такого побиття у дівчини під очима великі гематоми.

Нагадаємо, раніше в селі Вишеньки Бориспільського району Київської області правоохоронці притягнули до адміністративної відповідальності батьків агресивної школярки, яка двічі за день побила свою ровесницю.