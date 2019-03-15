У Києві школярки побили однокласницю і зняли це на відео

У постраждалої дівчини під очима гематоми

СуспільствоАндрій Стець, 15 березня16953

До теми

У Києві школярки жорстоко побили свою однокласницю. Момент побиття нападниці зняли на відео. Про це повідомляє спільнота «Київ оперативний».

Як повідомляється, подія трапилася на Троєщині. Дівчата навчаються у школі № 294. З невідомих причин у них виник конфлікт з однокласницею, яку вони внаслідок цього побили.

На опублікованому відео видно, як постраждала стає на коліна і в цей момент на неї нападає інша. Школярка повалила дівчину на землю та почала її бити ногами і руками. За кілька секунд бити дівчину почала й інша школярка.

Учасниць бійки присутні намагалися відтягнути від постраждалої. Внаслідок такого побиття у дівчини під очима великі гематоми.

Нагадаємо, раніше в селі Вишеньки Бориспільського району Київської області правоохоронці притягнули до адміністративної відповідальності батьків агресивної школярки, яка двічі за день побила свою ровесницю.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

На Київщині маму агресивної школярки покарали за булінг ZAXID.NET
«Все, що сталося в школі, має там і залишатися? Це хвора система».
Як треба розмовляти з жертвами насильства ZAXID.NET
Після випадків булінгу у львівському ліцеї встановлять відеонагляд ZAXID.NET
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Загрузка...
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2019, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Made by
Залиште відгук