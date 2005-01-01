У Києві склали символічну гору кісток перед посольством Росії

СуспільствоОлег Костюк, 14 червня4701

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У Києві склали символічну гору кісток перед посольством Росії
фото ТСН
Гора кісток є нагадуванням про жертви кремлівського режиму

У Києві біля посольства Російської Федерації активісти влаштували акцію із закликом бойкотувати чемпіонат світу з футболу, який проходить в РФ. Про це повідомляє ТСН.

Учасники заходу вимагали звільнити українських політв'язнів, яких незаконно утримують у російських тюрмах, і тримали в руках плакати авторства Андрія Ярмоленка.

Біля будівлі дипломатичного представництва активісти склали символічну гору кісток як нагадування про жертви кремлівського режиму.

Нагадаємо, цьогорічний чемпіонат світу з футболу розпочався у Росії у четвер, 14 червня. Україна закликає бойкотувати його через військову агресію РФ. Низка країн, зокрема Ісландія, Польща, Британія, Фінляндія та Австралія, оголосили дипломатичний бойкот ЧС.

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