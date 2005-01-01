Казаки, які відповідатимуть за порядок на ЧС-2018 в РФ, воювали на Донбасі та в Сирії

Понад 800 членів казачих формувань контролюватимуть порядок протягом усього ЧС з футболу

Серед членів російських воєнізованих формувань, які беруть участь у забезпеченні правопорядку під час проведення Чемпіонату світу з футболу, який сьогодні розпочинається у Росії, ідентифіковано бойовиків козачих загонів, які брали участь у військових кампаніях в Україні та Сирії. Про це інформує Reuters.

За словами керівництва козаків і місцевих чиновників, понад 800 членів щонайменше шести місцевих козачих організацій патрулюватимуть вулиці, зони для вболівальників і тренувальні бази футбольних команд протягом п'ятитижневого чемпіонату.

Щонайменше 19 членів цих груп були ідентифіковані агентством Reuters як особи, що воювали або в лавах підтримуваних Москвою сепаратистів на сході України, або в складі спонсорованих Кремлем приватних військових компаній, які надають підтримку в Сирії союзнику Москви - президенту Башару Асаду.

Секретар Національної Ради безпеки і оборони України Олександр Турчинов у коментарі агентству заявив, що вважає неприйнятним залученням козаків до підтримання правопорядку під час футбольного чемпіонату світу, який відбувається в Росії.

«Використання козачих воєнізованих угруповань - це, з одного боку, свідчення нездатності російського керівництва забезпечити правопорядок під час Чемпіонату світу з футболу 2018 року за допомогою державних силових структур, а з другого, - ставить під загрозу проведення офіційного заходу ФІФА», - сказав Турчинов і зазначив, що вважає неприйнятним схвалення подібних дій світовою спільнотою.