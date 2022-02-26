Комендантська година в Києві діятиме з 17:00, а в Харкові з 18:00

У Києві та Харкові змінили графік комендантської години. У період її дії необхідно лишатися вдома, а якщо пролунають сирени – спуститися в укриття.

Від сьогодні, 26 лютого, комендантська година в Києві діятиме з 17:00 до 8:00. Такий час комендантської години запроваджується до ранку 28 лютого.

«Усі цивільні особи, що перебуватимуть на вулиці в період комендантської години, вважатимуться членами диверсійно-розвідувальних груп ворога», – повідомив мер Києва Віталій Кличко.

У Харкові комендантська година з 26 лютого діятиме з 18:00 до 6:00, повідомляють у Харківській міській раді.

Додамо, що комендантська година діє також у Львівській, Рівненській, Київській, Дніпропетровській, Черкаській, Вінницькій, Житомирській, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Харківській, Черкаській та Чернігівській областях. Переважно пересування обмежують з 22:00 до 6:00. Під час комендантської години варто лишатися вдома, а якщо пролунають сирени – спуститися в укриття.

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