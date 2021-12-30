Запровадження заборони або обмеження здійснюватиме військове командування на підставі указу президента

Кабінет міністрів України на своєму засіданні у середу, 29 грудня, затвердив Порядок встановлення заборони або обмеження на вибір місця перебування чи проживання людей на території, де діє воєнний стан. Про це повідомляє «Громадське».

Як йдеться у документі, запровадження заборони або обмеження здійснює військове командування на підставі указу президента про введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях.

Також військові командири разом із військовими адміністраціями (у разі їх створення) можуть самостійно або із залученням органів влади ухвалювати рішення про запровадження заборони або обмеження на вибір місця перебування чи проживання людей. При цьому в рішенні військові повинні обґрунтувати причини його прийняття:

несприятливі фактори військового характеру, що створюють загрозу для населення і значно знижують рівень забезпечення його життєдіяльності.

обґрунтування необхідності введення заборони або обмеження на вибір місця перебування або місця проживання осіб;

терміни введення заборони або обмеження на вибір місця перебування або місця проживання осіб;

перелік осіб, яким забороняється або обмежується вибір місця перебування або місця проживання;

населені пункти, в яких вводиться заборона або обмеження на вибір місця перебування або місця проживання осіб;

інші заходи, що полягають у забезпеченні виконання Указу президента України Про введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях.

Про таке рішення у разі його ухвалення мають повідомити через ЗМІ.

До слова, раніше секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов в ефірі «Апостроф TV» заявив, що на сьогодні немає потреби запроваджувати воєнний стан в Україні. Якщо така необхідність з'явиться, рішення ухвалять негайно.

Зауважимо, що воєнний стан може вводитися у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності. Українським законодавством передбачається, запровадження трудової повинності для працездатних осіб на роботах оборонного характеру, а також використання ресурсів підприємств, установ та організацій усіх форм власності для потреб оборони.

Воєнний стан передбачає комендантську годину та особливий режим в'їзду і виїзду, перевірку документів громадян, огляд речей, транспорту та багажу, квартирну повинність для розміщення військовослужбовців.

Як інформував ZAXID.NET, раніше Міністерство оборони України розширило перелік спеціальностей та професій, після одержання яких жінки мають стати на військовий облік військовозобов'язаних. У документі йдеться про медиків, аналітиків, фінансистів, науковців, менеджерів різного профілю, ветеринарів тощо.