Депутати «Слуги народу» внесли до Верховної Ради законопроект, який пропонує запровадити військовий облік для жінок на добровільній основі. Про це повідомив депутат від «Слуги народу» Максим Бужанський, інформує LB.ua.

Ініціаторами документу, за його словами, стали 58 депутатів від «Слуги народу» та інших фракцій.

Законопроект № 6482 вносить зміни до закону про військовий обов’язок і військову службу.

Він написав, що документ пропонує зробити добровільним облік для всіх жінок, окрім медиків.

Зазначимо, що текст законопроекту ще не опублікували.

Як інформував ZAXID.NET, 17 грудня стало відомо, що Міноборони розширило перелік професій, який зобовʼязує (майже всіх) жінок стати на військовий облік. Серед професій, які потрапили під обовʼязковий військовий облік, – програмісти, лікарі, юристи, журналісти, музиканти, соціальні працівники, бухгалтери, працівники ресторанів, готелів і понад 100 інших. Пізніше стало відомо, що список скоротять.

Стати на облік жінки мають до кінця 2022 року. Наразі триває підготовка процедури дистанційного подання документів.

На сайті президента Володимира Зеленського навіть оприлюднили петицію про скасування цього наказу. За чотири дні публікація набрала 28,6 тис. підписів