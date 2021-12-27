Петиція про скасування наказу Міністерства оборони України стосовно суттєвого розширення списку професій, який який зобовʼязує жінок стати на військовий облік, набрав необхідну кількість голосів – понад 25 тис. Тепер її має розглянути президент Володимир Зеленський.

Петиція оприлюднена на сайті президента 24 грудня, її авторка – Яна Рашевченко. За чотири дні публікація набрала 28,6 тис. підписів. Авторка вимагає повернути перелік лише тих спеціальностей, визначені постановою Кабінету Міністрів України від 14 жовтня 1994 року.

«Начебто змінився лише перелік, але згідно нього майже усі жінки нашої держави повинні бути військовозобов’язаними. Це неподобство! Жодного суспільного обговорення. Жодних підготовчих заходів. Жодного перехідного періоду та роз’яснень щодо механізму реалізації», – йдеться у тексті.

Тепер президент має обов’язково розглянути петицію та дати на неї відповідь. За правилами, розгляд петиції відбувається не пізніше десяти робочих днів від дня оприлюднення інформації про початок її розгляду. Результат цього розгляду – з відповідною аргументацією – мають опублікувати на сайті електронних петицій на сторінці «З відповідями».

Раніше Міноборони України суттєво розширило перелік професій, який зобовʼязує жінок стати на військовий облік. Відповідний алгоритм відомство обіцяє розробити вже до кінця 2021 року. Водночас, жінок з нового переліку спеціальностей будуть призивати для несення військової служби у випадку введення воєнного стану або в особливий період під час мобілізації.

Зазначимо, що раніше на військовому обліку вже перебували жінки із деяких сфер, зокрема – медики. Водночас, вже у розширеному списку є чимало професій: водії, будівельники, юристи, фінансисти, менеджери, журналісти, оператори, піарники, бібліотекарі, перекладачі тощо.