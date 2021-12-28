Міноборони України планує у 2022 році автоматизувати якнайбільше процесів постановки на військовий облік та перевести їх в онлайн-формат.

Зі слів головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного, Міноборони вже працює над тим, щоб перевести значну кількість процесів, необхідних під час постановки на військовий облік, в онлайн. Це стосуватиметься як жінок, так і чоловіків.

Він додав, що протягом наступного року всі процедури будуть налагоджені таким чином, щоб для українок, чиї спеціальності є в переліку для військового обліку, та їхніх роботодавців процес постановки на облік був комфортним. Про призов чи обов’язкову мобілізацію жінок до війська, як каже Залужний, не йдеться.

Крім того, ЗСУ обіцяє ввести перехідну норму, що стосується зборів військовозобов’язаних. Залужний зазначив, що ці навчання жінки будуть відвідувати винятково за бажанням.

Водночас, заступниця міністра оборони Ганна Маляр пояснила, що військовий облік жінок запровадили, щоб навести лад та знати можливий потенціал. Водночас, йти жінкам одразу до територіальних центрів комплектування (колишні військкомати) непотрібно, оскільки це можна зробити впродовж 2022 року.

«Зараз ми працюємо над тим, щоб перевести в онлайн формат та автоматизувати цей процес – у частині, в якій це буде технічно можливо», – зазначила посадовиця.

Раніше Міноборони України суттєво розширило перелік професій, який зобовʼязує жінок стати на військовий облік. Відповідний алгоритм відомство обіцяє розробити вже до кінця 2021 року. Водночас, жінок з нового переліку спеціальностей будуть призивати для несення військової служби у випадку введення воєнного стану або в особливий період під час мобілізації.

Зазначимо, що раніше на військовому обліку вже перебували жінки із деяких сфер, зокрема – медики. Водночас, вже у розширеному списку є чимало професій: водії, будівельники, юристи, фінансисти, менеджери, журналісти, оператори, піарники, бібліотекарі, перекладачі тощо.

На сайті президента Володимира Зеленського навіть оприлюднили петицію про скасування цього наказу. За чотири дні публікація набрала 28,6 тис. підписів