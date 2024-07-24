Російські спецслужби заплатили злочинцям 1200 доларів

У Києві викрили двох диверсантів, які на замовлення російських спецслужб підпалили обладнання «Укрзалізниці» та авто військових. Про це повідомили поліція та прокуратура Києва у середу, 24 липня.

За даними правоохоронців, до підпалів причетний 28-річний чоловік, який нещодавно приїхав до столиці у пошуках роботи. Порушник працював за чіткими вказівками куратора з Росії, а інформацію про «легкий» заробіток знайшов через анонімний Telegram-канал.

«Маючи при собі заздалегідь придбаний для підпалу розчинник фарби, один із підозрюваних облив легкозаймистою речовиною релейну та батарейну шафи неподалік залізничної станції, після чого підпалив їх. У цей час його спільник знімав це на відео та пильнував, аби підпалу ніхто не завадив. Як винагороду за свої послуги зловмисники отримали 200 доларів, які розділили між собою», – розповіли в прокуратурі.

Як встановили слідчі, підозрювані також отримали замовлення підпалити автомобіль військового в Оболонському районі столиці. Вони облили авто NISSAN NAVARA легкозаймистою рідиною та підпалили. За цю роботу вони отримали тисячу доларів.

Наразі двох зловмисників затримано, їм повідомлено про підозру (ч. 2 ст. 113 – диверсія; ч. 2 ст. 194 – умисне знищення або пошкодження майна та за ч. 1 ст. 114-1 – перешкоджання законній діяльності Збройних сил та інших військових формувань ККУ). За вчинені злочини передбачене покарання у вигляді позбавлення волі строком до 15 років або довічне позбавлення волі.