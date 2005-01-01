У Києві затримали групу наркодилерів із розфасованими опіумом

Злочинці також поширювали метадон і канабіс

Київська місцева прокуратура №9 в рамках спільної операції з працівниками Нацполіції викрила групу наркоторговців, які на території столиці налагодили збут ацетильованого опію. Про це повідомляє прокуратура Києва.

Як зазначається, за результатами проведених слідчих дій затримали п'ять осіб, причетних до вчинення цього злочину: організатора злочинної групи, координатора та ще трьох осіб, які займались безпосереднім збутом наркотичних засобів через так звані «закладки».

Під час затримання у одного із зловмисників вилучили 37 порцій наркотичного засобу, які він планував розкласти, у іншого - 107 розфасованих в фольгу речовин, що містили в собі метадон. Під час подальших слідчих дій - обушків за місцем проживання фігурантів провадження - правоохоронці виявили та вилучили засоби зв’язку, банківські картки, оформлені на інших осіб, значний обсяг наркотичних засобів, в тому числі опій в концентрованому вигляді (опій екстракційний), метадон та канабіс.

На даний час усім затриманим повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України та обрано запобіжні заходи.

Нагадаємо, вчора ZAXID.NET писав, що патрульні інспектори затримали у Львові чоловіка, який розповсюджував так звані «закладки» з наркотиками. З його слів, цю роботу він знайшов в інтернеті.