Вночі львівські патрульні затримали 22-річного наркокур'єра

Патрульні інспектори затримали чоловіка, який розповсюджував так звані «закладки» з наркотиками. З його слів, цю роботу він знайшов в інтернеті.

Близько 4 години ранку патрульні помітили підозрілого чоловіка на вулиці Жовківській. При огляді його речей він дістав невідомий згорток, сказав, що це жувальні гумки, однак почав втікати.

«У 22-річного парубка виявили при поверхневій перевірці 33 пакунки з різними речовинами загорнуті в ізоленту чорного, синього та червоного кольорів. Чоловік зізнався, що на сайті продажу наркотичних речовин знайшов роботу розповсюджувача», ‒ розповіли у прес-службі патрульної поліції Львова.

Підозрюваний зізнався, що робив так звані «закладки» наркотичних речовин по Львову. Тільки на одній із вулиць він заховав 20 згортків. Він показав патрульним ці місця.

З вилучених згортків 11 були з речовиною зеленого кольору рослинного походження, 16 пакетиків ‒ з порошкоподібною кристалічною речовиною голубого кольору, та 6 пакетиків з порошкоподібною кристалічною речовиною рожевого кольору. Хлопець зазначив, що це амфетамін та канабіс. Речовини вилучили на експертизу.

Затриманий 22-річний громадянин раніше притягався до адміністративної відповідальності за хуліганство. Йому загрожує кримінальна відповідальність у сфері незаконного обігу наркотиків, зберігання та можливому розповсюдженні.