Інцидент трапився 30 червня у Києві, на Печерську

У Києві поліцейські затримали водія сервісу таксі Bolt, який під час роботи вдарив 44-річну співачку Тоню Матвієнко. Порушником виявився 63-річний киянин.

Як розповіли в поліції Києва, інцидент трапився близько 15:00 30 червня в Печерському районі міста. Матвієнко повідомила поліцейським, що водій спровокував конфлікт та ударив її, після чого поїхав з місця події.

Оперативники швидко встановили особу водія таксі, та затримали його. Наразі дізнавачі Печерського управління поліції розслідують кримінальне провадження, розпочате за ч. 1 ст. 126 ККУ (побої та мордування).

У коментарі журналістам hromadske компанія Bolt назвала неприпустимими дії їхнього водія та заявила, що обмежила доступ 63-річного чоловіка до платформи. Також там наголосили, що готові співпрацювати з поліцією і надавати їй усю необхідну інформацію щодо цього інциденту.

Нагадаємо, увечері 1 липня заслужена артистка України Тоня Матвієнко опублікувала допис у своєму інстаграмі, де розповіла, що стала жертвою фізичного насильства з боку таксиста.

Зі слів співачки, від самого початку поїздки водій поводився зневажливо: на прохання зачинити вікно через сильний протяг він відреагував «з очевидною грубістю».

Спочатку водій ігнорував прохання клієнтки, а потім дозволяв собі некоректні висловлювання та відмовився зачинити вікно через спеку.

«Ситуація надалі переросла в абсолютний неадекват у розмові, і я попросила зупинити машину, навіть не доїхавши до фінальної точки маршруту – він відмовив. Довелося відчинити двері на ходу. Лише тоді він зупинився. Я вийшла, грюкнула дверима», – написала Матвієнко.

Після цього, як стверджує артистка, водій вийшов з машини й вдарив її спочатку в голову, а потім у плече.

У коментарях під цим дописом Тоню Матвієнко підтримали її колеги по сцені, зокрема музиканти Влад Дарвін і Павло Табаков, співачки Альона Альона, Ольга Цибульська, а також ведучий Олексій Суханов.

Співачка Світлана Тарабарова розповіла, що була в схожій ситуації майже вісім років тому, і досі, з її слів, боїться їздити в таксі.

Також низка користувачів вимагали офіційного розʼяснення та коментарів про цей інцидент від представників компанії Bolt.