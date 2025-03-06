Наразі із компанією Uklon співпрацює понад 2% жінок від загальної кількості водіїв

Сервіс виклику таксі Uklon запустив новий клас авто – «жіночий». У застосунку пасажирки зможуть обрати відповідну категорію, якщо вони хочуть, щоб їхнє замовлення виконала водійка. Наразі така опція доступна у чотирьох містах: Києві, Львові, Дніпрі та Одесі.

У пресслужбі Uklon повідомили, що завдяки новому класу користувачі зможуть «пересуватись з більшим комфортом», а також це сприятиме збільшенню частки водійок, які співпрацюють із сервісом.

Для замовлення авто класу «жіночий», користувачі повинні вказати свою стать, заповнивши особистий профіль на головному екрані застосунку Uklon. Якщо вказана стать – «жіноча» або «інша», клас стане доступним одразу для замовлення, як тільки поруч знайдеться вільне авто. Користувачі, у яких вказана стать «чоловіча», не зможуть замовити «жіноче таксі».

Водійки, які співпрацюють з Uklon, не зобов’язані приймати замовлення лише класу «жіночий», якщо вони цього не хочуть. Натомість, вони можуть обрати замовлення інших класів, представлених у сервісі. Також водійка на власний розсуд може скасувати поїздку по класу «жіночий», якщо прибувши на місце посадки, її чекатиме пасажир або пасажири, які не відповідатимуть вказаній інформації у профілі.

Наразі із компанією співпрацює понад 2% жінок від загальної кількості водіїв.

Раніше компанія Bolt також додала новий сервіс до поїздок – у застосунку зʼявилась категорія Women for Women, де жінки можуть замовити таксі з водійкою. Наразі послуга доступна лише в Києві.