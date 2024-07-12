Жіночі купе будуть ще на чотирьох напрямках похдів

З 1 серпня «Укрзалізниця» додає жіночі купе ще на чотирьох рейсах далекого сполучення. Загальна кількість рейсів з жіночими купе зросте до 12.

Так, з 1 серпня жіночі купе з’являться в таких поїздах:

№ 1/2 Харків – Івано-Франківськ.

⁠№ 5/6 Запоріжжя – Ясіня;

⁠⁠№ 43/44 Черкаси – Івано-Франківськ;

№ 95/96 Київ – Рахів.

«Жіночі купе сьогодні мають рекордний рівень задоволеності пасажирів – 88%. Тож ми внесли необхідні програмні доопрацювання, щоб розширити кількість рейсів із жіночими купе до 12. На піку літнього сезону перевезень ми обрали ще чотири напрямки з довгим часом курсування, що є популярними саме для відпочинку мам із дітьми наймолодшого віку», – зазначає голова правління «Укрзалізниці» Євген Лященко.

На підприємстві зауважили, що за вартістю жіночі купе не відрізнятимуться від інших купе аналогічного типу на конкретному рейсі, але гарантуватимуть певну приватність та відчуття безпеки під час подорожі.

Ці поїзди поповнять перелік з восьми поїздів, що вже зараз курсують із жіночими купе:

№15/16 Харків – Ясіня;

№17/18 Харків – Ужгород;

№26/236 Одеса – Рахів;

⁠№3/4 Запоріжжя – Ужгород;

№41/42 Дніпро – Трускавець;

№29/30 Київ – Ужгород;

№81/82 Київ – Ужгород;

№75/76 Київ – Кривий Ріг.

Квитки до жіночих купе на згадані поїзди будуть доступні у застосунку Укрзалізниці вже з 13 серпня. Посадка до відповідних вагонів доступна жінкам та дітям, яким не виповнилося 6 років