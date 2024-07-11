Поїзди між Львовом, Прикарпаттям, Закарпаттям та Чернівцями курсуватимуть в додаткові дні

«Укрзалізниця» повідомила про збільшення днів курсування додаткових регіональних поїздів між Львовом, Прикарпаттям, Закарпаттям та Чернівцями.

Як поінформували на підприємстві, починаючи з 12 липня регіональний поїзд №816/815 Коломия – Львів по пʼятницях розпочинатиме свій маршрут з Чернівців замість Коломиї. Відправлення о 05:32, Коломия 06:44 – 06:54, Івано-Франківськ 07:43 – 07:55, прибуття до Львова о 10:07.

Починаючи з 15 липня регіональний поїзд №816/815 Рахів – Львів курсуватиме ще й по понеділках. Відправлення з Рахова о 03:48, Івано-Франківськ 07:50 – 07:55, прибуття до Львова о 10:07. Поїзд проїжджатиме через станції Ясіня, Лазещина, Ворохта, Татарів-Буковель, Яремче, Надвірна та інші туристичні міста.

Додатковий регіональний поїзд №818/817 Львів – Чернівці курсуватиме по понеділках. Відправлення зі Львова о 15:22, Івано-Франківськ 17:34 – 17:42, Коломия 18:35 – 18:37, Чернівці 19:53.

Також в «Укрзалізниці» зауважили, що через коригування розкладу руху 12 липня приміський поїзд №6438 Івано-Франківськ – Коломия відправиться з початкової станції о 05:27 замість 05:55.

Переглянути детальний розклад руху та придбати квитки можна в застосунку «Укрзалізниці», на оновленому вебсайті, в чат-боті та в касах вокзалів.